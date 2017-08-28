Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Россия накинула США "веревку на шею"
Названа причина смерти в Москве замминистра РФ, ему было 48 лет
Галкин ответил Пенсионному фонду на предложение для Пугачевой
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Болезнь Альцгеймера разглядели в глазах пациентов
Интимную гигиену признали травмоопасной
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
12Последствия урагана «Харви» в Техасе
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
10:23 (мск), источник: Newtimes.kz

Toyota влетела в ограждение и приземлилась на дно траншеи в Алматы

Автомобиль Toyota Avensis упал на дно котлована, где велись ремонтные работы теплосети, передает patrul.kz.

Источник: Newtimes.kz

По словам дорожных рабочих, водитель на Toyota мчался на высокой скорости по улице Ангарской. На одном из поворотов он не справился с управлением и влетел в строительное ограждение котлована, пробив забор и упал на дно траншеи.

Как сообщил хозяин легковушки, от которого, по словам рабочих, исходил запах алкоголя, за рулем машины сидел нанятый «трезвый водитель». Но после падения в дорожную яму он скрылся с места аварии.

Прибывшим сотрудникам дорожно-патрульной полиции предстоит прояснить все детали ДТП.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Toyota влетела в ограждение и приземлилась на дно траншеи в Алматы
При пожаре в доме престарелых в Красноярске погибли три человека
Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей
Трамп откроет полиции доступ к гранатометам и тяжелой технике
Госдеп: конфликт на Украине "искалечит" наши отношения с Россией
Тиллерсон считает провокацией запуск КНДР баллистических ракет
Обнаружены тела всех пропавших моряков с эсминца «Джон Маккейн»
СМИ: сына актера из «Интернов» подозревают в убийстве блогера
Спорт
Мужики другие, сила – та же. «Ростов» увозит очки из Петербурга Традиционные акценты «Зенита» не сработали, а «план Б» Роберто Манчини вышел скомканным
Авто
7 самых важных кроссоверов: что покажут во Франкфурте На выставке во Франкфурте, которая откроется уже совсем скоро, покажут несколько очень интересных автомобилей
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Московские новостройки подешевеют на 30%
Как можно оформить квартиру в «сталинке»: проект в Москве
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Не всех дольщиков признают обманутыми
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь