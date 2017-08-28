Toyota влетела в ограждение и приземлилась на дно траншеи в Алматы
Автомобиль Toyota Avensis упал на дно котлована, где велись ремонтные работы теплосети, передает patrul.kz.
Автомобиль Toyota Avensis упал на дно котлована, где велись ремонтные работы теплосети, передает patrul.kz.
По словам дорожных рабочих, водитель на Toyota мчался на высокой скорости по улице Ангарской. На одном из поворотов он не справился с управлением и влетел в строительное ограждение котлована, пробив забор и упал на дно траншеи.
Как сообщил хозяин легковушки, от которого, по словам рабочих, исходил запах алкоголя, за рулем машины сидел нанятый «трезвый водитель». Но после падения в дорожную яму он скрылся с места аварии.
Прибывшим сотрудникам