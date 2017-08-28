В Кишиневе водитель на пешеходном переходе сбил мужчину
Инцидент произошел вчера, 27 августа, в секторе Ботаника.
Инцидент произошел вчера, 27 августа, в секторе Ботаника.
Пострадавшего сбил автомобиль прямо на пешеходном переходе.
Серьезно пострадал мужчина, которого в срочном порядке доставили в реанимационное отделение. В результате столкновения пешеход получил серьезные травмы.
Очевидцы происшествия сообщают, что водитель нарушил скоростной режим, и поэтому не успел затормозить. В данный момент полиция расследует все обстоятельства по данному делу. Мужчине грозит уголовное наказание.