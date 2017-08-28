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10:40 (мск), источник: РИА Новости

СК озвучил версию возникновения пожара в доме престарелых в Красноярске

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Огонь, охвативший дом престарелых в Красноярске, по одной из версий, перекинулся на здание с соседнего участка, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Источник: РИА Новости

«По одной из версий, возгорание произошло в строении, примыкавшем к ограждению частного пансионата. После этого огонь перекинулся на террасу пансионата и второй этаж здания», — говорится в сообщении.

Дом престарелых на улице Авиационной в Красноярске загорелся в понедельник, огонь распространился на площади 200 квадратных метров. В настоящее время пожар потушен, идет разбор завалов. Следствие сообщило, что при пожаре погибли три человека. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, на месте происшествия работают следователи, назначаются необходимые экспертизы.

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