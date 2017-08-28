На Урале прокуратура накрыла магазин с фальшивой одеждой
КУШВА, 28 августа, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники прокуратуры Кушвы выявили торговую точку, в которой продавалась контрафактная спортивная одежда известных марок.
КУШВА, 28 августа, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники прокуратуры Кушвы выявили торговую точку, в которой продавалась контрафактная спортивная одежда известных марок.
Во время рейда сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции осуществили проверочную закупку в магазине «Планета одежды и обуви», в котором предприниматель продавал спортивные футболки и костюмы, маркированные товарными знаками известных брендов, сообщили в областной прокуратуре.
Поддельная одежда была изъята и направлена правообладателям товарных знаков в Москву, где по результатам экспертизы зафиксирован ущерб от реализации контрафакта.
В отношении предпринимателя в суд направлено заявление о привлечении к административной ответственности за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака.
Решением Арбитражного суда Свердловской области заявление прокуратуры удовлетворено, индивидуальный предприниматель оштрафован на 25 тысяч рублей с конфискацией контрафактной продукции.