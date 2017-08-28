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10:38 (мск), источник: УралПолит.ру

На Урале прокуратура накрыла магазин с фальшивой одеждой

КУШВА, 28 августа, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники прокуратуры Кушвы выявили торговую точку, в которой продавалась контрафактная спортивная одежда известных марок.

Во время рейда сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции осуществили проверочную закупку в магазине «Планета одежды и обуви», в котором предприниматель продавал спортивные футболки и костюмы, маркированные товарными знаками известных брендов, сообщили в областной прокуратуре.

Поддельная одежда была изъята и направлена правообладателям товарных знаков в Москву, где по результатам экспертизы зафиксирован ущерб от реализации контрафакта.

В отношении предпринимателя в суд направлено заявление о привлечении к административной ответственности за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака.

Решением Арбитражного суда Свердловской области заявление прокуратуры удовлетворено, индивидуальный предприниматель оштрафован на 25 тысяч рублей с конфискацией контрафактной продукции.

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