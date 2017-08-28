Сын актера-южноуральца из «Интернов» подозревается в убийстве

Это 23-летний молодой человек, по информации ряда СМИ, якобы сын актера из сериала «Интерны» Сергея Макарова, родившегося в Верхнеуральске, в Челябинской области.

По сообщениям Следственного комитета Москвы, в столичном парке 13 августа между двумя молодыми людьми произошел конфликт. Подозреваемый нанес парню удары по голове. Пострадавшего госпитализировали, однако он скончался. Потасовка попала на видео. В СК сообщают, что подозреваемый скрывается от следствия, и просят его сдаться добровольно.