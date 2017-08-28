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10:42 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Сын актера-южноуральца из «Интернов» подозревается в убийстве

Московские следователи назвали имя подозреваемого в убийстве 25-летнего Станислава Думкина.

Это 23-летний молодой человек, по информации ряда СМИ, якобы сын актера из сериала «Интерны» Сергея Макарова, родившегося в Верхнеуральске, в Челябинской области.

По сообщениям Следственного комитета Москвы, в столичном парке 13 августа между двумя молодыми людьми произошел конфликт. Подозреваемый нанес парню удары по голове. Пострадавшего госпитализировали, однако он скончался. Потасовка попала на видео. В СК сообщают, что подозреваемый скрывается от следствия, и просят его сдаться добровольно.

«Установлено и опознано лицо, подозреваемое в совершении указанного преступления. Им является житель столицы 1994 года рождения, который скрывается от следствия. Следственное управление по городу Москве призывает лицо, принимавшего участие в избиении потерпевшего, самостоятельно явиться в следственные органы. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

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