Сын актера-южноуральца из «Интернов» подозревается в убийстве
Московские следователи назвали имя подозреваемого в убийстве 25-летнего Станислава Думкина.
Московские следователи назвали имя подозреваемого в убийстве 25-летнего Станислава Думкина.
Это 23-летний молодой человек, по информации ряда СМИ, якобы сын актера из сериала «Интерны» Сергея Макарова, родившегося в Верхнеуральске, в Челябинской области.
По сообщениям Следственного комитета Москвы, в столичном парке 13 августа между двумя молодыми людьми произошел конфликт. Подозреваемый нанес парню удары по голове. Пострадавшего госпитализировали, однако он скончался. Потасовка попала на видео. В СК сообщают, что подозреваемый скрывается от следствия, и просят его сдаться добровольно.
«Установлено и опознано лицо, подозреваемое в совершении указанного преступления. Им является житель столицы 1994 года рождения, который скрывается от следствия. Следственное управление по городу Москве призывает лицо, принимавшего участие в избиении потерпевшего, самостоятельно явиться в следственные органы. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении ведомства.