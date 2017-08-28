В Полоцком районе спасли застрявшего в колодце мужчину

Сообщение о застрявшем в колодце мужчине в деревне Носилица Полоцкого района поступило спасателям утром 26 августа. Как оказалось, в бетонном колодце диаметром 1 м и глубиной 6 м без воды находился мужчина 1962 года рождения. Невольный пленник оказывал помощь в чистке колодца питьевой воды на частном подворье.