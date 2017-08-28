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10:25 (мск), источник: БЕЛТА

В Полоцком районе спасли застрявшего в колодце мужчину

28 августа, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. В Полоцком районе сотрудники МЧС спасли застрявшего в колодце мужчину, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Источник: БЕЛТА

Сообщение о застрявшем в колодце мужчине в деревне Носилица Полоцкого района поступило спасателям утром 26 августа. Как оказалось, в бетонном колодце диаметром 1 м и глубиной 6 м без воды находился мужчина 1962 года рождения. Невольный пленник оказывал помощь в чистке колодца питьевой воды на частном подворье.

Работники МЧС с помощью спасательной веревки и лестницы подняли пострадавшего на поверхность и с общим переохлаждением передали бригаде скорой помощи. Для дальнейшего обследования он доставлен в больницу.

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