В Полоцком районе спасли застрявшего в колодце мужчину
28 августа, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. В Полоцком районе сотрудники МЧС спасли застрявшего в колодце мужчину, сообщили БЕЛТА в МЧС.
28 августа, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. В Полоцком районе сотрудники МЧС спасли застрявшего в колодце мужчину, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о застрявшем в колодце мужчине в деревне Носилица Полоцкого района поступило спасателям утром 26 августа. Как оказалось, в бетонном колодце диаметром 1 м и глубиной 6 м без воды находился мужчина 1962 года рождения. Невольный пленник оказывал помощь в чистке колодца питьевой воды на частном подворье.
Работники МЧС с помощью спасательной веревки и лестницы подняли пострадавшего на поверхность и с общим переохлаждением передали бригаде скорой помощи. Для дальнейшего обследования он доставлен в больницу.