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10:34 (мск), источник: Actualitati.md

Еда зараженная сальмонеллой стала причиной отравления в ресторане «Екатерина»

Празднование свадебного торжества в Гратиештах закончилось в больнице. От пищевого отравления пострадали 46 человек, среди которых 2 детей.

Источник: Actualitati.md

Как сообщает глава Центра общественного здоровья Кишинева Луминица Сувейкэ, у 15 пациентов обнаружили сальмонеллу. Сейчас выясняется, какие именно блюда отравили гостей на свадьбе.

Взрослых госпитализировали в Клиническую инфекционную больницу имени Тома Чорбэ, а детей в Детскую инфекционную больницу.

Всего на свадьбе было более 130 человек. Известно, что праздник проходил в ресторане Екатерина. При проверке комиссии Центра общественного здоровья были найдены серьезные нарушения.

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