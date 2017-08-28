Еда зараженная сальмонеллой стала причиной отравления в ресторане «Екатерина»
Празднование свадебного торжества в Гратиештах закончилось в больнице. От пищевого отравления пострадали 46 человек, среди которых 2 детей.
Празднование свадебного торжества в Гратиештах закончилось в больнице. От пищевого отравления пострадали 46 человек, среди которых 2 детей.
Как сообщает глава Центра общественного здоровья Кишинева Луминица Сувейкэ, у 15 пациентов обнаружили сальмонеллу. Сейчас выясняется, какие именно блюда отравили гостей на свадьбе.
Взрослых госпитализировали в Клиническую инфекционную больницу имени Тома Чорбэ, а детей в Детскую инфекционную больницу.
Всего на свадьбе было более 130 человек. Известно, что праздник проходил в ресторане Екатерина. При проверке комиссии Центра общественного здоровья были найдены серьезные нарушения.