Число жертв ДТП с автобусом на Кубани достигло 19

Источник: РИА "Новости"

В Краснодарской краевой клинической больнице умер один из пострадавших. По словам собеседника агентства, на 9.00 мск понедельника в больницах Кубани лежали 19 пострадавших в результате падения автобуса в море. 14 из них проходят лечение в ЦРБ Темрюкского района (11 человек — в травматологии, трое — в хирургии), врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Еще пять человек в тяжелом состоянии находятся в Краевой клинической больнице Краснодара. У троих из них врачи видят положительную динамику, еще двое — стабильны.

Автобус с рабочими 25 августа утром упал в поселке Волна со строящегося пирса в воду на территории терминала навалочных грузов, который принадлежит компании «ОТЭКО». Ранее сообщалось о 18 погибших и 33 пострадавших. В автобусе ехали рабочие «Таманьнефтегаза».