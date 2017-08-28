Пятьдесят человек эвакуировали из многоэтажного дома в Автозаводском районе Нижнего Новгорода из-за пожара

Источник: НТА-Приволжье

Согласно информации, спустя 7 минут после получения сообщения о возгорании к месту вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На тот момент происходило горение имущества на лоджии 13-го этажа, пламя начало распространяться на лоджию этажом выше. В подъезде создалось сильное задымление.

Силами 2-х звеньев газодымозащитной службы была проведена проверка квартир на 13-м и 14-м этажах. Жильцов в них не оказалось. Они вышли на улицу до прибытия первых пожарно-спасательных подразделений. При помощи масок для спасаемых пожарные вывели на свежий воздух 5 жильцов дома, в том числе 2 детей. Еще 50 жильцов дома, в том числе 15 детей, были эвакуированы.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 49 человек личного состава и 13 единиц техники. В результате пожара обгорело домашнее имущество на балконах 13-го и 14-го этажей на общей площади 40 кв.м. Предполагается, что причиной пожара стала неосторожность при курении.