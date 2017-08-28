Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Россия накинула США "веревку на шею"
Названа причина смерти в Москве замминистра РФ, ему было 48 лет
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников
За и против: вагонка в интерьере
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Это просто смешно — эксперт о словах про опасность армии Украины
«Парад иудушек»: украинцы о Дне независимости
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Определено самое неудачное время дня
5 вещей, которые бесят гинекологов в пациентках
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
11:02 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В парке Швейцария разбился парапланерист

Трагедия произошла днем на откосе.

Парапланерист разбился в парке Швейцария в воскресенье, 27 августа. Об этом АиФ Нижний Новгород сообщили в городском управлении МВД России.

Сообщение о трагедии поступилов полицию в 15:30. На место выехала следственно-оперативная группа. На месте было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения.

Выяснилось, что при полете на параплане мужчина упал и получил телесные повреждения несовместимые с жизнью. На месте трагедии работали медики, но спасти пострадавшего не удалось.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В гробу президента Польши обнаружили тела еще двух человек
При пожаре в доме престарелых в Красноярске погибли три человека
Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей
Трамп откроет полиции доступ к гранатометам и тяжелой технике
Число жертв ДТП с автобусом на Кубани достигло 19 человек
Тиллерсон назвал провокацией запуск ракет Пхеньяном
Обнаружены тела всех пропавших моряков с эсминца «Джон Маккейн»
СМИ: сына актера из «Интернов» подозревают в убийстве блогера
Спорт
Мужики другие, сила – та же. «Ростов» увозит очки из Петербурга Традиционные акценты «Зенита» не сработали, а «план Б» Роберто Манчини вышел скомканным
Авто
Фото дня: бездомные собаки сгрызли автомобиль Жительнице Карелии, чья иномарка пострадала от диких животных, предстоит оценить ущерб
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Как превратить тесную кухню в просторную студию
Только 10% москвичей покупают жилье на собственные деньги
Эксперты рассказали, где в Москве самые дешевые новостройки
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь