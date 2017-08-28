В парке Швейцария разбился парапланерист
Трагедия произошла днем на откосе.
Трагедия произошла днем на откосе.
Парапланерист разбился в парке Швейцария в воскресенье, 27 августа. Об этом АиФ Нижний Новгород сообщили в городском управлении МВД России.
Сообщение о трагедии поступилов полицию в 15:30. На место выехала
Выяснилось, что при полете на параплане мужчина упал и получил телесные повреждения несовместимые с жизнью. На месте трагедии работали медики, но спасти пострадавшего не удалось.
Сейчас по данному факту проводится проверка.