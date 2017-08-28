Вандалы разбили ещё две новых остановки в Калининграде

Ранее в городе разбили четыре новых «антивандальных» остановки. Без стёкол остались павильоны на улицах Невского, Театральной и Литовском валу. Разбитая остановка на площади Василевского до этого была разрисована.

В 2017 году власти выделили около 23 миллионов рублей на приобретение и монтаж новых металлических остановок с закалённым стеклом. На эти деньги администрация Калининграда планировала оборудовать 47 пунктов. Подрядчик ООО «Чистоград ПМК» дал годовую гарантию на выполненные работы и пять лет на эксплуатацию павильонов.