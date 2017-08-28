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11:29 (мск), источник: Калининград.Ru

Вандалы разбили ещё две новых остановки в Калининграде

Злоумышленники разбили в Калининграде ещё две стеклянных остановки. Как сообщают очевидцы, вандалы испортили новые павильоны возле бывшего ликёро-водочного завода на площади Василевского и у гостиницы «Турист» на улице Невского.

Ранее в городе разбили четыре новых «антивандальных» остановки. Без стёкол остались павильоны на улицах Невского, Театральной и Литовском валу. Разбитая остановка на площади Василевского до этого была разрисована.

В 2017 году власти выделили около 23 миллионов рублей на приобретение и монтаж новых металлических остановок с закалённым стеклом. На эти деньги администрация Калининграда планировала оборудовать 47 пунктов. Подрядчик ООО «Чистоград ПМК» дал годовую гарантию на выполненные работы и пять лет на эксплуатацию павильонов.

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