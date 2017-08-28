Массовая авария в Уфе: столкнулись шесть машин, пострадала женщина и её ребенок
Сегодня утром в Уфимском районе произошла массовая авария. Об этом сообщил в своем блоге Глава ГИБДД Динар Гильмутдинов.
Сегодня утром в Уфимском районе произошла массовая авария. Об этом сообщил в своем блоге Глава ГИБДД Динар Гильмутдинов.
На автодороге
Отечественная легковушка после этого въехала в впереди стоящий «Opel», тот врезался в «Renault», который столкнулся с «Kia».
В результате этого массового ДТП госпитализированы двое: супруга водителя «Mitsubishi» и его 11-летний сын.