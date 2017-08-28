Массовая авария в Уфе: столкнулись шесть машин, пострадала женщина и её ребенок

На автодороге Уфа-Оренбург столкнулись сразу шесть машин. По предварительной версии 45-летний житель Свердловской области за рулем «Hyundai Tucson» столкнулся с впереди стоящим «Mitsubishi Lancer», который от удара въехал в «четырнадцатую».

Отечественная легковушка после этого въехала в впереди стоящий «Opel», тот врезался в «Renault», который столкнулся с «Kia».