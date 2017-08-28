В Уфе со строящегося здания на машину упал камень
Не спасло даже ограждение.
Не спасло даже ограждение.
В соцсети появилось сообщение о неприятном инциденте на одной из столичных строек. С ремонтируемой высотки на улице Аксакова упал здоровый камень.
Благо, никто не пострадал: зато досталось автомобилю, который оказался в ненужном месте в ненужное время. Об этом сообщает один из уфимских блогеров в фейсбуке.
— Думаете, огороженные стройки Уфы безопасны? Нет, — убежден молодой человек. Фото опубликовано на его странице.
Самое интересное, что и ограждение вроде имеется, но, видимо, на недостаточно безопасном расстоянии, раз уж случилась такая ситуация.