В Уфе со строящегося здания на машину упал камень

В соцсети появилось сообщение о неприятном инциденте на одной из столичных строек. С ремонтируемой высотки на улице Аксакова упал здоровый камень.

Благо, никто не пострадал: зато досталось автомобилю, который оказался в ненужном месте в ненужное время. Об этом сообщает один из уфимских блогеров в фейсбуке.

— Думаете, огороженные стройки Уфы безопасны? Нет, — убежден молодой человек. Фото опубликовано на его странице.