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11:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе со строящегося здания на машину упал камень

Не спасло даже ограждение.

В соцсети появилось сообщение о неприятном инциденте на одной из столичных строек. С ремонтируемой высотки на улице Аксакова упал здоровый камень.

Благо, никто не пострадал: зато досталось автомобилю, который оказался в ненужном месте в ненужное время. Об этом сообщает один из уфимских блогеров в фейсбуке.

— Думаете, огороженные стройки Уфы безопасны? Нет, — убежден молодой человек. Фото опубликовано на его странице.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самое интересное, что и ограждение вроде имеется, но, видимо, на недостаточно безопасном расстоянии, раз уж случилась такая ситуация.

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