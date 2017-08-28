На Кубани лесничего задержали за получение взятки в крупном размере
Деньги мужчина попросил за возможность организовать незаконный кемпинг в лесном массиве.
Деньги мужчина попросил за возможность организовать незаконный кемпинг в лесном массиве.
В получении взятки подозревается бывший лесничий
«Предприниматель согласился, между тем, о поступившем противоправном предложении сообщил в территориальный следственный отдел СКР. 29 июля 2017 года заявитель встретился с лесничим и передал ему часть указанной суммы в размере 200 тысяч рублей, после чего дальнейшие действия злоумышленника были пресечены оперативными сотрудниками полиции, действовавшими по поручению следователя СКР», — сообщает
Сейчас выясняются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.