На Кубани лесничего задержали за получение взятки в крупном размере

В получении взятки подозревается бывший лесничий Архипо-Осиповского участкового лесничества в Геленджике. По данным следствия, в июне этого года к лесничем обратился местный предприниматель с просьбой дать ему возможность разбить кемпинг в лесу. Работник угодья согласился помочь бизнесмену за взятку в размере 333 тысячи рублей.

«Предприниматель согласился, между тем, о поступившем противоправном предложении сообщил в территориальный следственный отдел СКР. 29 июля 2017 года заявитель встретился с лесничим и передал ему часть указанной суммы в размере 200 тысяч рублей, после чего дальнейшие действия злоумышленника были пресечены оперативными сотрудниками полиции, действовавшими по поручению следователя СКР», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.