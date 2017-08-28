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11:40 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани лесничего задержали за получение взятки в крупном размере

Деньги мужчина попросил за возможность организовать незаконный кемпинг в лесном массиве.

В получении взятки подозревается бывший лесничий Архипо-Осиповского участкового лесничества в Геленджике. По данным следствия, в июне этого года к лесничем обратился местный предприниматель с просьбой дать ему возможность разбить кемпинг в лесу. Работник угодья согласился помочь бизнесмену за взятку в размере 333 тысячи рублей.

«Предприниматель согласился, между тем, о поступившем противоправном предложении сообщил в территориальный следственный отдел СКР. 29 июля 2017 года заявитель встретился с лесничим и передал ему часть указанной суммы в размере 200 тысяч рублей, после чего дальнейшие действия злоумышленника были пресечены оперативными сотрудниками полиции, действовавшими по поручению следователя СКР», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас выясняются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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