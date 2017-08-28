В Ботаническом саду в Москве нашли тело мужчины
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Тело мужчины нашли в лесополосе столичного Ботанического сада, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Тело мужчины нашли в лесополосе столичного Ботанического сада, сообщили РИА Новости в
Информация в полицию поступила 27 августа вечером.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции в лесополосе Ботанического сада по указанному адресу, обнаружен труп неизвестного мужчины», — сказал собеседник агентства.
Московский Главный ботанический сад имени Цицина — крупнейший ботанический сад Европы, в котором находится богатая коллекция растений, представляющих флору практически всех континентов и климатических зон земного шара.