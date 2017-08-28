Испытание для Техаса, проверка для Трампа: последствия шторма «Харви» в США

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

Второй день стихийного бедствия в Техасе стал живым воплощением катастрофического сценария развития ситуации. Непрекращающиеся ливни, затопление, переходящее в наводнение, люди в надувных лодках на улицах городов, отчаянные попытки организовать временные центры размещения для растущего числа лишившихся крова и постепенно нарастающий хаос — все стало реальностью в воскресенье, напомнив чудовищную картину разрушений, оставшуюся в Новом Орлеане после урагана пятой категории «Катрина» в 2005 году.

Последствия неизвестны

Ураган «Харви», перешедший в субботу в тропический шторм, унес жизни уже пяти человек.

Число подтопленных и разрушенных домов, эвакуированных людей, судя по молчанию властей штата, уже учету не поддается. Поэтому все чаще звучащее определение «катастрофа» не кажется преувеличением, если даже Национальная метеорологическая служба США кажется шокированной масштабом бедствия.

«Происходящее просто беспрецедентно, все его последствия неизвестны и выходят за пределы того, что мы переносили раньше», — констатировала Национальная метеорологическая служба в своем Twitter в воскресенье, рекомендовав за неимением лучшего варианта просто «следовать приказам официальных лиц ради обеспечения личной безопасности».

Как заявил губернатор Техаса Грег Эбботт, в штате перекрыто движение по около 250 шоссе.

«Сейчас в штате Техас перекрыто более 250 шоссе и дорог местного значения», — сказал он, отметив, что трассы закрыты в зонах, наиболее подверженных затоплению. Для оказания помощи пострадавшим и их эвакуации привлечены около 3 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США с наземной и воздушной техникой.

Испытание для Хьюстона

Мэр Хьюстона Сильвестер Тернер объявил о закрытии большинства крупных транспортных магистралей и дорог, потому что они «стали непроездными». Он рекомендовал жителям, жизнь которых вне опасности, воздержаться от звонков на номер службы спасения 911, чтобы не перегружать операторов напрасно.

От населения Хьюстона и его пригородов на 911 поступило свыше 2 тыс. звонков. Спасательные службы пришли на помощь более 3 тыс. человек.

Ураган «Харви», перешедший в субботу в тропический шторм, стал, возможно, первым испытанием подобного масштаба в современной истории для жителей Хьюстона, четвертого по величине города США.

Американские СМИ называют наводнение в Хьюстоне катастрофой. В минувшую субботу там выпало 508 мм осадков, а в ближайшие дни этот показатель может возрасти вдвое, прогнозирует Национальная метеорологическая служба США.

В городе закрыты многие больницы, обесточены учреждения и частные компании, аэропорт Хобби перестал принимать и отправлять рейсы до 30 августа. В округах Форт-Бенд, Хэррис, Бразория и Галвестон «затопление носит катастрофический характер, условия потенциально опасны для жизни», предупредил Национальный центр наблюдения за ураганами.

Порядка трехсот школ в Хьюстоне решено закрыть на неделю, начиная с 28 августа. Проводить занятия слишком опасно в условиях последствий шторма, сообщила в воскресенье администрация района образовательных учреждений города, объединяющая 283 средних школы, в которых учатся 213 тыс. американских подростков. «Наши кампусы и преподавательские помещения будут закрыты всю неделю из-за тропического шторма “Харви”. Мы откроемся во вторник, 5 сентября», — уточнила администрация в своем Twitter.

«Многие из нас будут заниматься ликвидацией урона, нанесенного “Харви”. Как результат, все школьные и административные учреждения будут закрыты целую неделю», — отмечается в сообщении.

Мэр Тернер под давлением обстоятельств был вынужден объявить городской конференц-центр местом временного размещения нуждающихся. В Сан-Антонио готовы принять еще максимум 1 тыс. оставшихся без крова. Город Даллас на севере пока способен приютить только несколько сотен, но обустраивает мегаубежище на 5 тыс. человек, которое будет открыто утром 31 августа.

Россияне не пострадали

Одной из немногих позитивных новостей стало то, что среди пострадавших в Техасе нет россиян. «Нет, таких данных нет. Мы постоянно находимся на связи с местными властями. Они знают о нашем беспокойстве», — сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Писарев.

«Мы их постоянно беспокоим. Они нам сообщат, если что-то выяснится. Пока среди пострадавших россиян нет», — добавил Писарев. Ранее генконсульство РФ в Хьюстоне запросило у властей США данные о пострадавших из-за урагана «Харви» россиянах.

Генеральное консульство России расположено в двадцатиэтажном здании, которое обесточено в связи со штормом «Харви».

«Сегодня у нас воскресенье, генконсульство не работает. Мы работаем в офисном здании, утром получили звонок от обслуживающей компании о том, что у здания затоплен первый этаж. Подойти или подъехать к зданию невозможно», — рассказал Писарев, уточнив, что ряд дипломатов съездил проверить обстановку в городе.

«По-видимому, мы повесим объявление на нашем сайте, что в понедельник, скорее всего, работать не будем. Но подождем до вечера, — подчеркнул генконсул. — Все здание пока обесточено».

«Если вода спадет, в здании включат электричество, в нем можно будет работать, мы возобновим работу во вторник. Если во вторник все будет затоплено, придется тогда все отложить до среды», — пояснил дипломат.

«Что касается сотрудников генконсульства России, то в тех районах, где они компактно проживают, ситуация более-менее благополучная», — информировал генконсул РФ. «Это значит, что в районе, где они проживают, подтопления нет», — уточнил Писарев.

По его словам, российское представительство в Хьюстоне насчитывает 24 человека. «Это сотрудники генконсульства вместе с членами семей и детьми, одному из которых всего несколько месяцев», — заметил он.

Проверка для Трампа

Для администрации нового президента США Дональда Трампа «Харви» является первым крупным стихийным бедствием и испытанием на компетентность.

Не секрет, что 12 лет назад президент Джордж Буш — младший подвергся сильнейшей критике за то, что скверно организовал предоставление федеральной помощи пострадавшим от урагана «Катрина».

В августе прошлого года в разгар предвыборной кампании Трамп раскритиковал Барака Обаму за то, что тот играл в гольф и не соблаговолил прерывать отпуск сразу после наводнения в штате Луизиана, унесшего жизни 13 человек.

Теперь республиканец поменялся местами с демократом и может стать мишенью для такой же критики.

Пока глава государства, как иронизируют СМИ, ограничился «пулеметной очередью» в Twitter.

Трамп в своих твитах выразил удовлетворение тем, что поисково-спасательными операциями в Техасе занимаются «великие таланты» — асы своего дела, но тактично умолчал, когда собирается навестить зону бедствия.

Ясность в этот вопрос внесла позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. «Президент отправится в Техас во вторник [29 августа]. Мы согласовываем логистику с властями штата и на местном уровне», — сказала она.

Удар для нефтяников

Тем временем нефтеносный Техас теряет выручку от самого прибыльного своего источника.

Американская компания ExxonMobil, британская Royal Dutch Shell и бразильская Petrleo Brasileiro (Petrobras) остановили три крупных нефтеперерабатывающих предприятия в штате Техас.

Все три предприятия расположены в окрестностях Хьюстона. Мощность завода ExxonMobil составляет до 560 тыс. баррелей в день (1 баррель — 0,119 кубометра), Royal Dutch Shell — до 325 тыс. баррелей в день, Petrobras — до 110 тыс.

Как сообщалось ранее, в округе города Корпус-Кристи остановлены нефтеперерабатывающие предприятия суммарной мощностью более 2 млн баррелей в день. Однако исключением стала компания Valero Energy, которая остановила два своих предприятия в этом штате, но позднее заявила о намерении скоро возобновить их работу. Это обусловлено тем, что шторм «Харви» нанес минимальный урон этим заводам.

При этом ослабление «Харви» позволило частным компаниям начать постепенно наращивать добычу нефти в Мексиканском заливе, объем которой из-за тропического шторма рухнул почти на четверть.

Как информировало Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США, в воскресенье простаивали 105 добывающих платформ и пять буровых по сравнению с суммарно 117 такими объектами в субботу. Общее число таких платформ в заливе достигает 737, а буровых — 21.

«По имеющимся оценкам, добыча нефти в Мексиканском заливе сократилась приблизительно на 378,6 тыс. баррелей в день (1 баррель — 0,119 кубометра) или приблизительно 21,64%. Добыча природного газа снизилась на 827,9 млн кубических футов (1 кубический фут — 0,028 кубометра — прим. ТАСС) в сутки или 25,71%», — уточнили в бюро. Там указали, что суммируют информацию, поступающую каждый день от нефтегазовых компаний, ведущих освоение запасов углеводородов в заливе.

Днем ранее падение добычи нефти составляло 24,49%, а природного газа — 25,94%.