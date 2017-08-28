Жители Челябинской области попали в массовое ДТП под Белорецком

Массовое ДТП с участием трех автомобилей произошло на автодороге Белорецк — Тирлянский, сообщают в пресс-службе ГИБДД Белорецка.

Авария случилась 27 августа. На трассе столкнулись Hyundai Elantra, Toyota Mark II и ВАЗ 2114. По предварительной информации, автомобиль Hyundai Elantra, в котором находилась семейная пара с годовалым ребенком, вылетел в кювет и загорелся. Потушить автомобиль помогли проезжающие мимо автомобилисты.

«С другом тушили машину и переворачивали на колёса. Мыли ребёнка от стёкол. Винвоником аварии похоже стал водитель Toyota Mark II. Это ужас и беда. Конечно разберутся, но вернуть всё назад не получиться», — пишет один из очевидцев в одной из групп в соцсети.

К месту аварии незамедлительно были направлены службы экстренного реагирования. В результате ДТП пострадали три человека.

«Пострадавшие находится с различными повреждениями в реанимации. Причина ДТП и обстоятельства устанавливаются, ведутся следственные мероприятия», — рассказывают в пресс-службе.