В Елабужском районе произошло смертельное ДТП

(Елабуга, 28 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова) Утром в 04.30 на 1030-м километре автодороги М7, это возле села Поспелово Елабужского района, водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь со стороны Уфы в Москву, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на обочину попутного направления, где столкнулся сразу с двумя автомобилями: сначала врезался в «ГАЗель», далее столкнулся с бензовозом с огнеопасным содержимым в цистерне.