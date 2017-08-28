В Елабужском районе произошло смертельное ДТП
Гражданин Сербии совершил столкновение с автомашиной «ГАЗель» и бензовозом.
Гражданин Сербии совершил столкновение с автомашиной «ГАЗель» и бензовозом.
(Елабуга, 28 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова) Утром в 04.30 на 1030-м километре автодороги М7, это возле села Поспелово Елабужского района, водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь со стороны Уфы в Москву, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на обочину попутного направления, где столкнулся сразу с двумя автомобилями: сначала врезался в «ГАЗель», далее столкнулся с бензовозом с огнеопасным содержимым в цистерне.
Как сообщают в Елабужском ГИБДД, к счастью, утечки в бензовозе не произошло, но умер пассажир предполагаемого виновника ДТП. Сам водитель Mitsubishi, гражданин Сербии, с тяжелыми травмами доставлен в Центральную районную больницу.