В горах Крыма заблудилась жительница Екатеринбурга
В горах Крыма — «бум потеряшек». Что ни день, то сотрудники «КРЫМ-СПАС»
В горах Крыма — «бум потеряшек». Что ни день, то сотрудники «КРЫМ-СПАС»
В воскресенье инцидент произошёл в районе Судака. В службу спасения поступило сообщение о том, что на горе «Ай-Георгий», в труднодоступном участке
Так, при помощи альпинистского снаряжения она была благополучно эвакуирована из опасного скального участка, — сообщает
Всего же с начала года Крымские спасатели провели около 130 поисково — спасательных операций в горно — лесной местности Крымского полуострова. Спасено 203 человека, 13 из которых — дети. Призываем жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасного поведения на скальных участках. А для тех, кто отправляется в горы на короткую прогулку рекомендуют: надеть удобную обувь и взять с собой средства связи, карту, фонарик, запас воды и пищи. Перед выходом на туристический маршрут обязательно зарегистрируйте свою группу в Главном управлении МЧС России по республике Крым либо в подразделениях МЧС России. Данная процедура позволит оперативно оказать необходимую помощь в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, — дают советы бойцы МЧС. Правила безопасного поведения в горах Крыма, на море и в лесу — в специальном разделе сайта ГУ МЧС России по Республике Крым — «Рекомендации населению».