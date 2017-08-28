В горах Крыма заблудилась жительница Екатеринбурга

В воскресенье инцидент произошёл в районе Судака. В службу спасения поступило сообщение о том, что на горе «Ай-Георгий», в труднодоступном участке горно-лесной местности, женщина потеряла ориентиры и не может найти обратный путь. По прибытию в район поисков, спасатели определили, точное местоположение туристки. Оказалось, женщина находились на юго-восточном склоне горы «Манджил Кая».

Так, при помощи альпинистского снаряжения она была благополучно эвакуирована из опасного скального участка, — сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства. К счастью, ЧП обошлось без трагических последствий. Женщина 1974 г. р. — жительница Екатеринбурга — понервничала, но к помощи медиков прибегать не пришлось.

Всего же с начала года Крымские спасатели провели около 130 поисково — спасательных операций в горно — лесной местности Крымского полуострова. Спасено 203 человека, 13 из которых — дети. Призываем жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасного поведения на скальных участках. А для тех, кто отправляется в горы на короткую прогулку рекомендуют: надеть удобную обувь и взять с собой средства связи, карту, фонарик, запас воды и пищи. Перед выходом на туристический маршрут обязательно зарегистрируйте свою группу в Главном управлении МЧС России по республике Крым либо в подразделениях МЧС России. Данная процедура позволит оперативно оказать необходимую помощь в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, — дают советы бойцы МЧС. Правила безопасного поведения в горах Крыма, на море и в лесу — в специальном разделе сайта ГУ МЧС России по Республике Крым — «Рекомендации населению».