Три лесных пожара зарегистрировано на территории Нижегородской области в период с 21 по 28 августа

Сообщается, что общая площадь пожаров, произошедших в регионе за минувшую неделю, составила 0,37 га. Районы, в которых произошли пожары, не уточняются. Как сообщает деплесхоз, за аналогичный период в 2016 году на землях лесного фонда было зарегистрировано четыре лесных пожара на общей площади 0,24 га.