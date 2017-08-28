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11:37 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Три лесных пожара зарегистрировано на территории Нижегородской области в период с 21 по 28 августа

Три лесных пожара зарегистрировано на территории Нижегородской области в период с 21 по 28 августа 2017 года. Об этом сообщается на сайте регионального департамента лесного хозяйства.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Сообщается, что общая площадь пожаров, произошедших в регионе за минувшую неделю, составила 0,37 га. Районы, в которых произошли пожары, не уточняются. Как сообщает деплесхоз, за аналогичный период в 2016 году на землях лесного фонда было зарегистрировано четыре лесных пожара на общей площади 0,24 га.

Всего, по данным департамента, с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 37 лесных пожаров на площади 9,5 га. Средняя площадь лесного пожара 0,24 га.

Напомним, что 23 августа в регионе был зарегистрирован лесной пожар на площади 0,05 га. Как сообщалось ранее, IV класс пожароопасности установлен в 35 муниципальных образованиях Нижегородской области по данным на 23 августа 2017 года.

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