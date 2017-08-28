Три лесных пожара зарегистрировано на территории Нижегородской области в период с 21 по 28 августа

Сообщается, что общая площадь пожаров, произошедших в регионе за минувшую неделю, составила 0,37 га. Районы, в которых произошли пожары, не уточняются. Как сообщает деплесхоз, за аналогичный период в 2016 году на землях лесного фонда было зарегистрировано четыре лесных пожара на общей площади 0,24 га.
Всего, по данным департамента, с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 37 лесных пожаров на площади 9,5 га. Средняя площадь лесного пожара 0,24 га.
Напомним, что 23 августа в регионе был зарегистрирован лесной пожар на площади 0,05 га. Как сообщалось ранее, IV класс пожароопасности установлен в 35 муниципальных образованиях Нижегородской области по данным на 23 августа 2017 года.