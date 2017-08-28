В Приангарье погиб мотоциклист, упавший с моста в реку
Пассажир мотоцикла, попавшего в ДТП, находится в больнице.
Пассажир мотоцикла, попавшего в ДТП, находится в больнице.
В Нижнеудинском районе полицейские выясняют детали ДТП, в результате которого погиб мотоциклист, ещё один человек пострадал. Об этом сообщает
Авария произошла 27 августа около пяти часов вечера на трассе Нижнеудинск — Яга. По предварительной информации полиции, 24-летний житель деревни Муксут на мотоцикле «Урал» с боковым полуприцепом не справился с управлением. В результате двухколесный транспорт съехал с моста в реку Уват.
В результате ДТП мотоциклист скончался на месте до приезда медиков. Находившегося с ним 15-летнего подростка с травмами доставили в больницу.
Известно, что в момент происшествия водитель и пассажир находились без мотошлемов. По факту дорожного инцидента проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.