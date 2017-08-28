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11:53 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Приангарье погиб мотоциклист, упавший с моста в реку

Пассажир мотоцикла, попавшего в ДТП, находится в больнице.

В Нижнеудинском районе полицейские выясняют детали ДТП, в результате которого погиб мотоциклист, ещё один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла 27 августа около пяти часов вечера на трассе Нижнеудинск — Яга. По предварительной информации полиции, 24-летний житель деревни Муксут на мотоцикле «Урал» с боковым полуприцепом не справился с управлением. В результате двухколесный транспорт съехал с моста в реку Уват.

В результате ДТП мотоциклист скончался на месте до приезда медиков. Находившегося с ним 15-летнего подростка с травмами доставили в больницу.

Известно, что в момент происшествия водитель и пассажир находились без мотошлемов. По факту дорожного инцидента проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

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