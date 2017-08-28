В Приангарье погиб мотоциклист, упавший с моста в реку

В Нижнеудинском районе полицейские выясняют детали ДТП, в результате которого погиб мотоциклист, ещё один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла 27 августа около пяти часов вечера на трассе Нижнеудинск — Яга. По предварительной информации полиции, 24-летний житель деревни Муксут на мотоцикле «Урал» с боковым полуприцепом не справился с управлением. В результате двухколесный транспорт съехал с моста в реку Уват.

В результате ДТП мотоциклист скончался на месте до приезда медиков. Находившегося с ним 15-летнего подростка с травмами доставили в больницу.