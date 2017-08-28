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12:14 (мск), источник: РИАЦ

Полицейские установили личности поджигателей, устроивших ландшафтный пожар в Дзержинском районе

Пожар произошел 25 августа в полдень на расстоянии 400 метров от дома № 17 по улице Космонавтов. В лесопосадке загорелась сухая трава, огонь охватил площадь в 1 га.

Источник: РИАЦ

В ходе осмотра места происшествия полицейскими были обнаружены 6 очагов возгорания, а также следы умышленных действий неизвестных лиц, приведшие к возгоранию.

Предполагаемых поджигателей зафиксировала камера видеорегистратора одного из автомобилей. Сотрудниками полиции были организованы мероприятия по установлению их личностей. Ими оказались двое жителей Краснооктябрьского района, в возрасте 17 и 15 лет. Сейчас с ними работают следователи, выясняются мотивы их действий.

По данному факту проводится проверка. Поджигателям грозит как административная ответственность — штраф до 4 тысяч рублей, так и уголовная. По ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога» молодые люди могут быть привлечены к наказанию в виде штрафа до 1 млн рублей, вплоть до лишения свободы на срок до 8 лет.

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