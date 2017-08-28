Полицейские установили личности поджигателей, устроивших ландшафтный пожар в Дзержинском районе

Источник: РИАЦ

В ходе осмотра места происшествия полицейскими были обнаружены 6 очагов возгорания, а также следы умышленных действий неизвестных лиц, приведшие к возгоранию.

Предполагаемых поджигателей зафиксировала камера видеорегистратора одного из автомобилей. Сотрудниками полиции были организованы мероприятия по установлению их личностей. Ими оказались двое жителей Краснооктябрьского района, в возрасте 17 и 15 лет. Сейчас с ними работают следователи, выясняются мотивы их действий.