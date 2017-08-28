Полицейские установили личности поджигателей, устроивших ландшафтный пожар в Дзержинском районе

В ходе осмотра места происшествия полицейскими были обнаружены 6 очагов возгорания, а также следы умышленных действий неизвестных лиц, приведшие к возгоранию.
Предполагаемых поджигателей зафиксировала камера видеорегистратора одного из автомобилей. Сотрудниками полиции были организованы мероприятия по установлению их личностей. Ими оказались двое жителей Краснооктябрьского района, в возрасте 17 и 15 лет. Сейчас с ними работают следователи, выясняются мотивы их действий.
По данному факту проводится проверка. Поджигателям грозит как административная ответственность — штраф до 4 тысяч рублей, так и уголовная. По ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога» молодые люди могут быть привлечены к наказанию в виде штрафа до 1 млн рублей, вплоть до лишения свободы на срок до 8 лет.