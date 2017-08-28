Педагог центра детского творчества в Нижнем Новгороде сломал позвоночник при падении с высоты

Согласно опубликованной информации, 24 августа при оформлении фойе детского центра мужчина использовал для работы банкетку в качестве подставки. В какой-то момент мужчина с банкетки упал и переломал кости позвоночника и ступни.

Незамедлительно мужчина был доставлен в городскую клиническую больницу № 12, где сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время сотрудниками Госинспекции труда устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проводится расследование несчастного случая.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде работник компании по обслуживанию холодильного оборудования упал с лестницы и погиб.