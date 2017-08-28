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11:50 (мск), источник: Informburo.kz

Полиция рассказала подробности задержания дерзкого разбойника в Темиртау

Подозреваемый в разбойном нападении на кассира киоска быстрых займов был задержан спустя два часа после ограбления в одном из супермаркетов Темиртау.

«Сотрудниками полиции задержан подозреваемый, совершивший разбойное нападение на микрокредитную организацию г. Темиртау “Заём даём”. В полицию обратилась 27-летняя менеджер, заявив о том, что неизвестный проник к ним в киоск и, разбив стекло, угрожая ножом, завладел суммой в размере 174 тысячи тенге. По горячим следам полицейские задержали 30-летнего жителя Темиртау. Потерпевшая девушка его опознала. Сейчас задержанный водворен в СИЗО. Ведется расследование по статье 192 ч. 2 УК РК “Разбой”», — сообщил руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

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Как пояснили в ДВД, мужчину задержали спустя два часа после ограбления киоска. Полицейские распространили ориентировку, и жители города увидели похожего молодого человека в супермаркете «Любимый», он спокойно ходил по магазину. Людей привлек его внешний вид: мужчина был испачкан в крови.

27 августа в киоск под названием «Заем даем», который находится по проспекту Республики Темиртау, зашёл молодой человек. Угрожая ножом кассиру, он разбил стекло и проник в кассу.

Забрав деньги и до смерти напугав девушку, грабитель скрылся. Все зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в киоске.

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