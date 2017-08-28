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12:15 (мск), источник: Интерфакс

Драка между осужденными произошла в свердловской колонии, возбуждено уголовное дело

Екатеринбург. 28 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следственные органы в Краснотурьинске (Свердловская область) возбудили уголовное дело в связи с дракой, произошедшей между осужденными в исправительной колонии № 3, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в понедельник.

По данным следствия, вечером 25 августа несколько осужденных ИК-3 (строгий режим для ранее судимых) вышли из изолированных жилых участков отрядов и ударили дежурного сотрудника колонии, потому что он попытался им помешать. Затем эти же осужденные прошли к жилому сектору другого отряда, где избили пятерых других заключенных.

«Согласно предварительным данным следствия, драка произошла из-за межличностного бытового конфликта между осужденными», — говорится в сообщении.

Уголовное дело квалифицировано по ч.ч.1, 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении осуждённого и в отношении сотрудника места лишения свободы).

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные медицинские экспертизы для установления характера причиненных телесных повреждений.

Отмечается, что следствие будет выяснять причины, которые способствовали происшедшему. В органы регионального ГУФСИН будет внесено представление для исключения такого рода обстоятельств в дальнейшем, сообщает СУ СКР.

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