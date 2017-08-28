Драка между осужденными произошла в свердловской колонии, возбуждено уголовное дело

По данным следствия, вечером 25 августа несколько осужденных ИК-3 (строгий режим для ранее судимых) вышли из изолированных жилых участков отрядов и ударили дежурного сотрудника колонии, потому что он попытался им помешать. Затем эти же осужденные прошли к жилому сектору другого отряда, где избили пятерых других заключенных.

«Согласно предварительным данным следствия, драка произошла из-за межличностного бытового конфликта между осужденными», — говорится в сообщении.

Уголовное дело квалифицировано по ч.ч.1, 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении осуждённого и в отношении сотрудника места лишения свободы).

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные медицинские экспертизы для установления характера причиненных телесных повреждений.