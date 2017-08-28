Причиной пожара на Аллее Героев стал скопившийся в вентиляции жир

Напомним, что днем в воскресенье жителей города напугало возгорание на Аллее Героев: в 13.25 они вызвали пожарных. Спасатели прибыли на место ЧП: в девятиэтажном жилом доме на первом этаже в помещении размером 20×20 м горела теплоизоляция вентканала.