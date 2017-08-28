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17:30 (мск), источник: РИАЦ

Причиной пожара на Аллее Героев стал скопившийся в вентиляции жир

Специалисты МЧС России по региону определили, что пожар в центре Волгограда возник из-за жировых отложений в вентиляции.

Напомним, что днем в воскресенье жителей города напугало возгорание на Аллее Героев: в 13.25 они вызвали пожарных. Спасатели прибыли на место ЧП: в девятиэтажном жилом доме на первом этаже в помещении размером 20×20 м горела теплоизоляция вентканала.

— Пожарные расчёты 3-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 13.40. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — воспламенение жировых отложений в вентканале, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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