Причиной пожара на Аллее Героев стал скопившийся в вентиляции жир
Специалисты МЧС России по региону определили, что пожар в центре Волгограда возник
Специалисты МЧС России по региону определили, что пожар в центре Волгограда возник
Напомним, что днем в воскресенье жителей города напугало возгорание на Аллее Героев: в 13.25 они вызвали пожарных. Спасатели прибыли на место ЧП: в девятиэтажном жилом доме на первом этаже в помещении размером 20×20 м горела теплоизоляция вентканала.
— Пожарные расчёты 3-й