В Петербурге от парковки гостиницы угнали «Мерседес» за 7 миллионов рублей

Петербуржец приехал в Репино на своем дорогом «Мерседесе» и оставил машину на парковке возле гостиницы. Конечно, ни о чем плохом у него ни единой мысли не было. Однако, хороший настрой улетучился, когда он вернулся к месту, где оставил иномарку. Всего три часа автовладелец не видел своего «коня», как того и след простыл.