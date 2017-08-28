В Петербурге от парковки гостиницы угнали «Мерседес» за 7 миллионов рублей
Владелец заметил пропажу спустя три часа.
Владелец заметил пропажу спустя три часа.
Петербуржец приехал в Репино на своем дорогом «Мерседесе» и оставил машину на парковке возле гостиницы. Конечно, ни о чем плохом у него ни единой мысли не было. Однако, хороший настрой улетучился, когда он вернулся к месту, где оставил иномарку. Всего три часа автовладелец не видел своего «коня», как того и след простыл.
В полицию поступило сообщение от петербуржца о том, что 27 августа с полуночи до трех часов ночи со стоянки гостиницы на Приморском шоссе, 428, совершен угон автомобиля «Мерседес» 2015 года выпуска.
Заявитель оценил стоимость похищенного автомобиля в 7 миллионов рублей. Сотрудники полиции заявление приняли и проводят необходимые