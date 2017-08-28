Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: украинские моряки рассмешили Интернет своей новой формой
Названа причина смерти в Москве замминистра РФ, ему было 48 лет
Глава Крыма: покоя коллегам теперь не дам, вот вчера всех поймал
Над российской банковской системой нависла угроза кризиса
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
HuffPost рассказал, как Путин развалил США и выиграл 3-ю мировую
«Это смешно»: эксперт про опасность армии Украины
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Чтобы уничтожить новую ракету РФ, нужно 7 ядерных ударов – СМИ
СМИ: 32-летняя Варнава показала фото топлесс
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
12Последствия урагана «Харви» в Техасе
12:13 (мск), источник: Om1.ru

За лето мужчина наворовал с дач Омска на 160 000 рублей

На омича завели семь уголовных дел.

В отделе полиции № 6 расследуют 7 уголовных дел по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». В конце мая полицейским начали поступать заявления о том, что из дачных домов в Ленинском округе пропадают вещи. Воровали в основном электроинструменты, цифровую технику и цветмет. Сумма ущерба почти 160 000 рублей.

Виновного задержали. Похищенные вещи он сдавал в ломбард. На сегодняшний день большую часть вещей вернули законным владельцам.

Сотрудники полиции выясняют, причастен ли задержанный к другим кражам. Сейчас подозреваемого посадили в СИЗО.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Омской области до конца недели объявлено штормовое предупреждение
При пожаре в доме престарелых в Красноярске погибли три человека
Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей
Трамп откроет полиции доступ к гранатометам и тяжелой технике
Число жертв ДТП с автобусом на Кубани достигло 19 человек
Последствия урагана «Харви» назвали катастрофическими (фото)
Forbes составил список самых богатых жен российских чиновников
СМИ: сына актера из «Интернов» подозревают в убийстве блогера
Спорт
Почему Сотникова не объявляет о завершении карьеры Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала
Авто
В Хабаровске таксист заставил девушек «умыться» зеленкой По информации СМИ, таким образом мужчина решил проучить пассажирок, у которых отсутствовали деньги на проезд
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
За и против: вагонка в интерьере
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
В Москве участились попытки рейдерского захвата паркингов
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь