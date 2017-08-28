За лето мужчина наворовал с дач Омска на 160 000 рублей

В отделе полиции № 6 расследуют 7 уголовных дел по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». В конце мая полицейским начали поступать заявления о том, что из дачных домов в Ленинском округе пропадают вещи. Воровали в основном электроинструменты, цифровую технику и цветмет. Сумма ущерба почти 160 000 рублей.