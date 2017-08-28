В Симферополе продавец-практикант обокрал магазин

В Симферополе сотрудники полиции задержали 24-летнего продавца-стажера. Молодого человека подозревают в том, что он запустил руки в кассу продуктового магазина, где проходил обучение. Недостачу в 30 тысяч рублей выявил директор предприятия и сразу же обратился в полицию.

— Как рассказал подозреваемый, в магазине он проходил стажировку на должность продавца. Дождавшись, когда в помещении никого не будет, он взял из кассы деньги, — рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

После он доработал до конца смены, а затем ушел и на работу больше не вышел. Украденные деньги молодой человек потратил на собственные нужны.