В Симферополе продавец-практикант обокрал магазин
Из кассы он вытащил 30 тысяч рублей.
Из кассы он вытащил 30 тысяч рублей.
В Симферополе сотрудники полиции задержали 24-летнего
— Как рассказал подозреваемый, в магазине он проходил стажировку на должность продавца. Дождавшись, когда в помещении никого не будет, он взял из кассы деньги, — рассказали в
После он доработал до конца смены, а затем ушел и на работу больше не вышел. Украденные деньги молодой человек потратил на собственные нужны.
В отношении стажера следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.