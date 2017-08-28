Обыски в Pro Imobil: задержаны двое сотрудников
Двух человек из руководства компании Pro Imobil задержали.
Двух человек из руководства компании Pro Imobil задержали.
Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с полицией проводят обыски в кабинетах директоров фирмы, их домах и автомобилях с рамках уголовного дела.
По данным прокуроров, ущерб государству составил более пяти миллионов леев.
Согласно следствию, часть сделок с недвижимостью регистрировали на риелторов. Было установлено, что плата за предоставленные услуги осуществлялась в валюте, эти деньги не включались в бухгалтерские отчеты.
Кроме того, в компании неофициально работали 80 сотрудников, которые получали зарплату в конвертах.