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12:11 (мск), источник: Publika.md

Обыски в Pro Imobil: задержаны двое сотрудников

Двух человек из руководства компании Pro Imobil задержали.

Источник: Publika.md

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с полицией проводят обыски в кабинетах директоров фирмы, их домах и автомобилях с рамках уголовного дела.

По данным прокуроров, ущерб государству составил более пяти миллионов леев.

Согласно следствию, часть сделок с недвижимостью регистрировали на риелторов. Было установлено, что плата за предоставленные услуги осуществлялась в валюте, эти деньги не включались в бухгалтерские отчеты.

Кроме того, в компании неофициально работали 80 сотрудников, которые получали зарплату в конвертах.

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