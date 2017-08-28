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13:15 (мск), источник: Volga News

В Красноармейском районе 10 населенных пунктов остались без воды из-за аварии на водоводе

В понедельник, 28 августа, в 9:30, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в 4 км от населенного пункта Кировский Красноармейского района была обнаружена утечка холодного водоснабжения на водоводе диаметром 320 мм, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Источник: Reuters

По данным чрезвычайной службы, в результате аварии под отключение попало 10 населенных пунктов Краснормейского района (н. п. Кировский, пос. Сытовка, н. п. Колокольцовка, пос. Колыбеловка, пос. Алексеевский, пос. Медведевский, н. п. Любимовка, пос. Арсентьевка, с. Волчанка, пос. Дубовка). Всего 12 многоквартирных двухэтажных домов и 723 частных дома с населением 3881 человек, в том числе 905 детей, 29 социально значимых объектов: школ, детских садов, ФАП.

Проводится оповещение населения, создан запас воды в водонапорных башнях в населенных пунктах, расположенных в зоне отключения. Работа социально-значимых объектов не приостанавливалась.

Для ликвидации последствий аварии привлечено 11 человек, используется четыре единицы техники.

Круглосуточно работает единый телефон доверия ГУ МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337−72−82. Единый «телефон доверия» Центрального регионального центра МЧС России 8 (499) 449−89−89.

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