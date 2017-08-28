В Красноармейском районе 10 населенных пунктов остались без воды из-за аварии на водоводе

В понедельник, 28 августа, в 9:30, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в 4 км от населенного пункта Кировский Красноармейского района была обнаружена утечка холодного водоснабжения на водоводе диаметром 320 мм, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.