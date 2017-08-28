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13:49 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Объявленного в федеральный розыск мужчину задержали на Кубани

Правоохранители Кущевского района Краснодарского края получили информацию о местонахождении беглого преступника.

Как стало известно полицейским, 32-летний житель Кущевского района Краснодарского края объявлен в федеральный розыск в рамках уголовного дела по статье «Кража» и может находиться в селе Красное.

«При проверке информация подтвердилась. 32-летнего местного жителя задержали в одном из домовладений указанного населенного пункта и доставили в отдел полиции. В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что задержанный по решению суда был приговорен к 10 месяцам исправительных работ за совершенное ранее преступление, однако не прибыл к месту отбывания наказания и был объявлен в федеральный розыск», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Злоумышленник задержан и направлен инициаторам розыска. Расследование уголовного дела продолжается.

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