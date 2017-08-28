В Северском районе столкнулись пять автомобилей. Пострадали четыре человека

Авария случилась на 29-м км трассы Новороссийск — Краснодар около 05:00. По предварительным данным, грузовой автомобиль Mercedes врезался во впереди стоявший легковой автомобиль, после этого по цепочке столкнулись еще три машины, включая маршрутку и грузовик. Все четыре машины стояли на перекрестке, ожидая зеленого сигнала светофора, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.