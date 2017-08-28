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17:59 (мск), источник: РИА Новости

Экс-главу ГУ МВД Москвы допросили по делу о захвате заложников в банке

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Московский окружной военный суд допросил бывшего руководителя ГУ МВД по Москве Анатолия Якунина по делу о захвате заложников в столичном отделении «Ситибанка» летом 2016 года, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Станислав Мальцев.

«Якунин рассказал, что мой подзащитный Арам Петросян выпустил всех заложников добровольно, добровольно сдался, сразу пошел на переговоры», — сказал агентству адвокат.

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Якунин, по словам Мальцева, отметил, что Петросян при захвате «не выдвигал требований о дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций, либо воздействии на принятие ими решений, либо иных политических требований».

Экс-глава московского главка также рассказал, что Петросян вреда никому из заложников не причинил и начал выпускать заложников до момента начала выполнения его требования о показе его видеоролика по федеральным каналам, добавил адвокат.

В августе 2016 года Петросян захватил четырех заложников в отделении «Ситибанка» в центре Москвы, пригрозив его взорвать. Потом мужчина по одному отпустил заложников и сдался правоохранителям.

Предмет, который он выдавал за бомбу, оказался муляжом. Петросян заявил на допросе, что так он хотел привлечь внимание к проблеме банкротств.

Петросян обвиняется в терроризме и захвате заложников. Заключение психолого-психиатрической экспертизы свидетельствует о вменяемости Петросяна. В ходе следствия, а также в суде бизнесмен признал вину частично: он не отрицает, что захватил заложников, но не считает это актом терроризма.

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