Экс-главу ГУ МВД Москвы допросили по делу о захвате заложников в банке

«Якунин рассказал, что мой подзащитный Арам Петросян выпустил всех заложников добровольно, добровольно сдался, сразу пошел на переговоры», — сказал агентству адвокат.

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Якунин, по словам Мальцева, отметил, что Петросян при захвате «не выдвигал требований о дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций, либо воздействии на принятие ими решений, либо иных политических требований».

Экс-глава московского главка также рассказал, что Петросян вреда никому из заложников не причинил и начал выпускать заложников до момента начала выполнения его требования о показе его видеоролика по федеральным каналам, добавил адвокат.

В августе 2016 года Петросян захватил четырех заложников в отделении «Ситибанка» в центре Москвы, пригрозив его взорвать. Потом мужчина по одному отпустил заложников и сдался правоохранителям.

Предмет, который он выдавал за бомбу, оказался муляжом. Петросян заявил на допросе, что так он хотел привлечь внимание к проблеме банкротств.