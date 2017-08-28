Два человека пострадали в результате ДТП в Ростове
Два человека пострадали в результате серьезной аварии в Ростове. ДТП произошло в воскресенье поздно вечером на улице Днепропетровской.
Два человека пострадали в результате серьезной аварии в Ростове. ДТП произошло в воскресенье поздно вечером на улице Днепропетровской.
Как пояснили в региональном управлении ГУ МВД России, 38-летняя
Примерно в это же время в центре донской столицы на большой Садовой иномарка снесла несколько деревьев и врезалась в ограждение у музыкального театра.