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15:15 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Два человека пострадали в результате ДТП в Ростове

Два человека пострадали в результате серьезной аварии в Ростове. ДТП произошло в воскресенье поздно вечером на улице Днепропетровской.

Как пояснили в региональном управлении ГУ МВД России, 38-летняя женщина-водитель автомобиля Hyundai при повороте налево не уступила дорогу Infiniti, за рулем которого находился молодой мужчина. После столкновения оба водителя были доставлены в больницу.

Примерно в это же время в центре донской столицы на большой Садовой иномарка снесла несколько деревьев и врезалась в ограждение у музыкального театра.

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