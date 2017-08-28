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13:39 (мск), источник: Volga News

Самарского адвоката обвиняют в нескольких покушениях на мошенничество

В Самаре завершено расследование уголовного дела адвоката, обвиняемого в трех покушениях на мошенничество, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, с 2014 по 2015 г. он через подставных лиц неоднократно обращался в суд с исками к ООО «Риэлт-Сервис», чтобы взыскать задолженность по несуществующим договорам цессии. В соответствии с определениями суда адвокат приобрел право требования к фирме на общую сумму более 23,8 млн рублей.

Подозреваемого заключили под стражу из-за того, что он неоднократно не являлся к следователю, не проживал по указанному адресу и мог скрыться от следствия и суда.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Кировского района.

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