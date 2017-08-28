Самарского адвоката обвиняют в нескольких покушениях на мошенничество

По версии следствия, с 2014 по 2015 г. он через подставных лиц неоднократно обращался в суд с исками к ООО «Риэлт-Сервис», чтобы взыскать задолженность по несуществующим договорам цессии. В соответствии с определениями суда адвокат приобрел право требования к фирме на общую сумму более 23,8 млн рублей.