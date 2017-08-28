В Минске милиция задержала мужчину, который выбросил из окна пятого этажа собаку

Как сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, в субботу, 26 августа, около полудня в милицию позвонили граждане и сообщили, что неизвестный из окна 5 этажа дома по ул. Скрипникова выбросил собаку. От полученных травм животное скончалось на месте.