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13:00 (мск), источник: Ежедневник.by

В Минске милиция задержала мужчину, который выбросил из окна пятого этажа собаку

Сотрудниками Фрунзенского РУВД Минска задержан 28-летний минчанин, который подозревается в жестоком обращении с собакой, повлекшим ее смерть.

Как сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, в субботу, 26 августа, около полудня в милицию позвонили граждане и сообщили, что неизвестный из окна 5 этажа дома по ул. Скрипникова выбросил собаку. От полученных травм животное скончалось на месте.

Прибывшими милиционерами было установлено, что в квартире находились трое: хозяйка и ее двое знакомых, которые распивали спиртные напитки. Причиной столь жестокого поступка стало то, что собака помочилась на пол.

«В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по ст.339−1 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Жестокое обращение с животными)», — рассказал заместитель начальника Фрунзенского РУВД — начальник криминальной милиции подполковник милиции Александр Полулех.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

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