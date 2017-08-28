В Минске милиция задержала мужчину, который выбросил из окна пятого этажа собаку
Сотрудниками Фрунзенского РУВД Минска задержан 28-летний минчанин, который подозревается в жестоком обращении с собакой, повлекшим ее смерть.
Сотрудниками Фрунзенского РУВД Минска задержан 28-летний минчанин, который подозревается в жестоком обращении с собакой, повлекшим ее смерть.
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Прибывшими милиционерами было установлено, что в квартире находились трое: хозяйка и ее двое знакомых, которые распивали спиртные напитки. Причиной столь жестокого поступка стало то, что собака помочилась на пол.
«В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по ст.339−1 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Жестокое обращение с животными)», — рассказал заместитель начальника Фрунзенского РУВД — начальник криминальной милиции подполковник милиции Александр Полулех.
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.