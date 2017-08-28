Разыскивается мужчина, укравший 1500 евро у пассажира троллейбуса

Источник: Actualitati.md

Пострадавший молодой человек, уроженец Криулянского района, сразу же сообщил в полицию о случившемся. В ходе розыскных мероприятий полицейские выявили фото карманника, сам он сейчас находится в розыске.

Полиция обращается с призывом о помощи к гражданам, и просит сообщить информацию по делу по номерам: 0 791 92 564 и 0 691 50 993. Конфиденциальность гарантируется.