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13:26 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На свердловской трассе погиб житель Удмуртии

Он выехал на встречку.

В ДТП на трассе Екатеринбург — Серов погиб мужчина. Авария произошла утром 28 августа на 159 километре дороги, сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Водитель Renault Duster ехал в сторону Серова, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся сначала с автомобилем Ford Transit, затем — с Kio Rio. От полученных травм водитель Renault скончался на месте происшествия.

Установлено, что мужчине было 29 лет, он был жителем Удмуртской Республики, стаж вождения -14 месяцев. По факту аварии проводится проверка.

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