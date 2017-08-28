На свердловской трассе погиб житель Удмуртии

В ДТП на трассе Екатеринбург — Серов погиб мужчина. Авария произошла утром 28 августа на 159 километре дороги, сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Водитель Renault Duster ехал в сторону Серова, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся сначала с автомобилем Ford Transit, затем — с Kio Rio. От полученных травм водитель Renault скончался на месте происшествия.