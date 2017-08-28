Директор «Пермского центра развития предпринимательства» осуждена за присвоение 10 млн руб

По данным следствия, в 2008—2010 годах госпожа Чуракова оформляла себе десятки беспроцентных займов на общую сумму 10 млн руб. В конце 2010 года, когда подошли сроки погашения займов, директор уволилась и уехала из России.

После того как нарушения стали известны, в отношении Ирины Чураковой было возбуждено уголовное дело, она была объявлена в международный розыск. В мае прошлого года госпожа Чуракова была задержана на Кипре и экстрадирована в Россию. В ходе следствия и суда она частично признала свою вину. Представитель гособвинения попросил суд приговорить ее к шести годам колонии, однако судья Алексей Полевщиков назначил ей четыре года лишения свободы и штраф в размере 300 тыс. руб.



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