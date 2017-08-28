На Среднем Урале следователи выясняют обстоятельства гибели дайверов

Мужчины, одному из которых 21 год, а второму — 51, утонули 27 августа на территории карьеров Лазурный и Шиловский под Нижним Тагилом.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР, по предварительным данным, у 51-летнего мужчины ухудшилось самочувствие при резком подъеме с глубины, что и стало причиной смерти. Тело 21-летнего молодого человека было обнаружено другими гражданами в воде на дне карьера.

Согласно данным проверок, у умерших имелось свое собственное снаряжение для ныряния на глубину.