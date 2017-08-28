На Среднем Урале следователи выясняют обстоятельства гибели дайверов
В Свердловской области начаты две доследственные проверки по фактам гибели дайверов.
В Свердловской области начаты две доследственные проверки по фактам гибели дайверов.
Мужчины, одному из которых 21 год, а второму — 51, утонули 27 августа на территории карьеров Лазурный и Шиловский под Нижним Тагилом.
Как сообщает
Согласно данным проверок, у умерших имелось свое собственное снаряжение для ныряния на глубину.
В рамках проводимых проверок следователями СКР выясняются все обстоятельства трагедий. Проведены осмотры мест происшествия, опрошены очевидцы, тела умерших граждан направлены для проведения судебного медицинского исследования в целях установления точной причины смерти.