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13:36 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Левобережье Новосибирска нетрезвый и нагой мужчина упал с третьего этажа

Инцидент произошел в Кировском районе мегаполиса.

В столице Сибири с балкона высотного дома выпал мужчина. Инцидент произошел в Кировском районе на улице Петухова. Мужчина без одежды упал с балкона 3 этажа дома № 14/1. По словам очевидцев происшествия сначала он долго стоял на карнизе и просил о помощи, но окно ему никто так и не открыл. Тогда мужчина сорвался с балкона. Упав, он лежал без движения, а затем начал безуспешно пытаться встать.

На место происшествия незамедлительно прибыла карета скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего. Также на место ЧП прибыли полицейские.

В пресс-службе МВД России по Новосибирской области рассказали, что сейчас мужчина находится в больнице. Причины совершенного действия пока уточняются. Однако, по предварительной информации, человек находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

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