В Левобережье Новосибирска нетрезвый и нагой мужчина упал с третьего этажа

В столице Сибири с балкона высотного дома выпал мужчина. Инцидент произошел в Кировском районе на улице Петухова. Мужчина без одежды упал с балкона 3 этажа дома № 14/1. По словам очевидцев происшествия сначала он долго стоял на карнизе и просил о помощи, но окно ему никто так и не открыл. Тогда мужчина сорвался с балкона. Упав, он лежал без движения, а затем начал безуспешно пытаться встать.