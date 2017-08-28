В Левобережье Новосибирска нетрезвый и нагой мужчина упал с третьего этажа
Инцидент произошел в Кировском районе мегаполиса.
Инцидент произошел в Кировском районе мегаполиса.
В столице Сибири с балкона высотного дома выпал мужчина. Инцидент произошел в Кировском районе на улице Петухова. Мужчина без одежды упал с балкона 3 этажа дома № 14/1. По словам очевидцев происшествия сначала он долго стоял на карнизе и просил о помощи, но окно ему никто так и не открыл. Тогда мужчина сорвался с балкона. Упав, он лежал без движения, а затем начал безуспешно пытаться встать.
На место происшествия незамедлительно прибыла карета скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего. Также на место ЧП прибыли полицейские.
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