В Омской области из машины скорой помощи украли планшет

Из машины скорой помощи украли планшет стоимостью 11 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Инцидент произошёл сегодня ночью в Большереченском районе. Одного из пациентов доставили до больницы около 02.00. Водитель с врачом помогли местному жителю добраться до приёмного отделения. В это время автомобиль скорой помощи — УАЗ — стоял открытым в течение 10 минут, а на переднем сиденье лежал планшет, который затем пропал.

Стражи порядка после обращения сотрудников скорой помощи опросили свидетелей и очевидцев, а также посмотрели записи с камер видеонаблюдения. На видео они заметили подозреваемого — местного жителя, который был ранее судим. Злоумышленника задержали по месту жительства. Там же оказался и планшет.