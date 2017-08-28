В Омской области из машины скорой помощи украли планшет
Преступление раскрыли по горячим следам.
Преступление раскрыли по горячим следам.
Из машины скорой помощи украли планшет стоимостью 11 тыс. рублей. Об этом сообщает
Инцидент произошёл сегодня ночью в Большереченском районе. Одного из пациентов доставили до больницы около 02.00. Водитель с врачом помогли местному жителю добраться до приёмного отделения. В это время автомобиль скорой помощи — УАЗ — стоял открытым в течение 10 минут, а на переднем сиденье лежал планшет, который затем пропал.
Стражи порядка после обращения сотрудников скорой помощи опросили свидетелей и очевидцев, а также посмотрели записи с камер видеонаблюдения. На видео они заметили подозреваемого — местного жителя, который был ранее судим. Злоумышленника задержали по месту жительства. Там же оказался и планшет.
Мужчина рассказала полицейским, что будучи пьяным, он решил навестить свою супругу, которая находилась в родильном отделении, однако попасть в больницу он не смог. Уходя, он заметил, что в машине лежит планшет, а после похитил его. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Планшет вернули владельцу.