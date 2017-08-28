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13:35 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области из машины скорой помощи украли планшет

Преступление раскрыли по горячим следам.

Из машины скорой помощи украли планшет стоимостью 11 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Инцидент произошёл сегодня ночью в Большереченском районе. Одного из пациентов доставили до больницы около 02.00. Водитель с врачом помогли местному жителю добраться до приёмного отделения. В это время автомобиль скорой помощи — УАЗ — стоял открытым в течение 10 минут, а на переднем сиденье лежал планшет, который затем пропал.

Стражи порядка после обращения сотрудников скорой помощи опросили свидетелей и очевидцев, а также посмотрели записи с камер видеонаблюдения. На видео они заметили подозреваемого — местного жителя, который был ранее судим. Злоумышленника задержали по месту жительства. Там же оказался и планшет.

Мужчина рассказала полицейским, что будучи пьяным, он решил навестить свою супругу, которая находилась в родильном отделении, однако попасть в больницу он не смог. Уходя, он заметил, что в машине лежит планшет, а после похитил его. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Планшет вернули владельцу.

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