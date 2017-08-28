Еще один очаг АЧС выявили на Кубани

«Здесь был обнаружен труп свиньи, в генетическом материале которой выявили следы вируса АЧС. В связи с этим был разработан план мероприятий по ликвидации очага заражения и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории населенного пункта», — пишет РБК.