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13:34 (мск), источник: Вести - Воронеж

На трассе под Воронежем сломался автобус с 60 пассажирами

В салоне находилось 15 детей.

Рейсовый автобус сломался на 464 км трассы М4 «Дон» в Рамонском районе около 12:00 воскресенья, 27 августа. В салоне находилось 60 пассажиров, 15 из которых — дети, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

Водитель неисправного автобуса, который направлялся в Москву, сообщил о случившемся в полицию. Правоохранители в течение двух часов организовали отправку пассажиров попутным транспортом, добавили в пресс-службе полиции. За это 39-летний водитель автобуса поблагодарил региональное управление МВД.

Часто полицейские приходят на помощь пассажирам неисправных автобусов зимой. В декабре 2016 года правоохранители оказали помощь пассажирам двух сломавшихся автобусов на М-4 «Дон», в январе спасли мужчину, который от холода потерял сознание на обочине сельской дороги в Таловском районе, а в феврале отвезли пассажиров рейса «Москва — Волгоград» в кафе, помогли им продолжить путь, рассадив их на попутный транспорт, и отправились на помощь к водителю автобуса.

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