Байкер врезался в стоявший на обочине Passat: два человека пострадали

Источник: Sputnik.by

Авария произошла в минувшую пятницу вечером на объездной автодороге в Барановичах. 19-летний житель райцентра на мотоцикле «Минск» съехал на обочину и врезался в припаркованный VW Passat.

В ДТП пострадал сам мотоциклист, а также 58-летний минчанин, стоявший у багажника легковой машины. Оба были госпитализированы с травмами.