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13:38 (мск), источник: Sputnik.by

Байкер врезался в стоявший на обочине Passat: два человека пострадали

МИНСК, 28 авг — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадали два человека, сообщили Sputnik в понедельник в Госавтоинспекции Брестской области.

Источник: Sputnik.by

Авария произошла в минувшую пятницу вечером на объездной автодороге в Барановичах. 19-летний житель райцентра на мотоцикле «Минск» съехал на обочину и врезался в припаркованный VW Passat.

В ДТП пострадал сам мотоциклист, а также 58-летний минчанин, стоявший у багажника легковой машины. Оба были госпитализированы с травмами.

В ГАИ рассказали, что байкер на закруглении трассы выехал на обочину из-за того, что отвлекся от управления мотоциклом. Отмечается, что молодой человек был в мотошлеме.

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