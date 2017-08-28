Байкер врезался в стоявший на обочине Passat: два человека пострадали
МИНСК, 28 авг — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадали два человека, сообщили Sputnik в понедельник в Госавтоинспекции Брестской области.
МИНСК, 28 авг — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадали два человека, сообщили Sputnik в понедельник в Госавтоинспекции Брестской области.
Авария произошла в минувшую пятницу вечером на объездной автодороге в Барановичах. 19-летний житель райцентра на мотоцикле «Минск» съехал на обочину и врезался в припаркованный VW Passat.
В ДТП пострадал сам мотоциклист, а также 58-летний минчанин, стоявший у багажника легковой машины. Оба были госпитализированы с травмами.
В ГАИ рассказали, что байкер на закруглении трассы выехал на обочину