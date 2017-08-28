Воронежец ответит в суде за попытку убийства знакомого в Хэллоуин
Парень нанёс приятелю 14 ударов ножом в туловище.
Парень нанёс приятелю 14 ударов ножом в туловище.
Следователи завершили расследование уголовного дела 24-летнего воронежца, обвиняемого в покушении на убийство. Парень попытался зарезать 18-летнего знакомого в Хэллоуин, сообщила
Следствием установлено, что инцидент произошёл около кафе на улице Свободы в Воронеже вечером 29 октября 2016 года. Между знакомыми произошла ссора, в ходе которой 24-летний парень нанёс ножом своему приятелю не менее 14 ударов в туловище и конечности. В конфликт вмешались очевидцы. Воронежцы оттащили парня от знакомого и вызвали «скорую». Медики оказали 18-летнему воронежцу квалифицированную помощь. Парень выжил.
На предварительном следствии 24-летний воронежец вину не признал. Теперь уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) рассмотрит суд.