В Новосибирске озвучены предварительные выводы комиссии по пожару на ТЭЦ-2

Сегодня ТЭЦ-2 работает в штатном режиме. Энергетики продолжают снабжать электричеством новосибирцев. В субботу вечером, казалось бы, отлаженная до мелочей система дала сбой. Кадры, сделанные 26 августа на проезде Энергетиков сразу попали в интернет. В окрестных домах пропало электричество, без освещения остались ближайшие улицы. К проходной ТЭЦ съехались и полиция, и пожарные. Только через 40 минут по рации передали — очаг возгорания локализован. А еще через 3 часа жителям вернули свет.

Сегодня в «СИБЭКО» заверили — ситуация для объектов энергокомпании нетипична — всё оборудование в порядке, а загоревшийся трансформатор недавно ремонтировали.

Алексей Лымарев, технический директор АО «СИБЭКО»: «Этот трансформатор вообще находился на холостом ходу, был на испытаниях после ремонта. То есть он был не в нагрузке в принципе. Расследование дальше мы проведём, посмотрим, что там произошло. Дополнительно к этому случаю. Иногда бывает это и застарение оборудования, бывает из-за разных факторов, сейчас не берусь называть их вообще. Потому что их обычно не один, их несколько».

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Поврежденное оборудование демонтируют в течение недели. Это, по словам работников «СИБЭКО», никак не скажется на энергоснабжении новосибирцев. Что стало причиной разгерметизации трансформатора, выясняет специально созданная комиссия. Она сейчас работает на территории предприятия.

Остап Григорьянц, Корреспондент: «Повреждение высоковольтного провода, разгерметизация оборудования, и как следствие — пожар на площади 50-ти квадратных метров. Горело машинное масло. 18 тысяч новосибирцев в ту ночь остались без света. Однако почему оказался поврежденным кабель под напряжением? На этот вопрос ответа до сих пор нет».