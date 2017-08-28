Следком возбудил дело о покушении на убийство после взрыва машины в Уфе

Следком возбудил дело о покушении на убийство после взрыва машины в Уфе

Сегодня днем 28 августа 2017 года на улице Армавирской недалеко от ТЦ «Южный полюс» города Уфы в поврежденной автомашине обнаружен мужчина с множественными ранами в области нижних конечностей.