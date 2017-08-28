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14:05 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Следком возбудил дело о покушении на убийство после взрыва машины в Уфе

Сегодня днем 28 августа 2017 года на улице Армавирской недалеко от ТЦ «Южный полюс» города Уфы в поврежденной автомашине обнаружен мужчина с множественными ранами в области нижних конечностей.

СКР по РБ по данному факту возбудил сразу два уголовных дела по статьям «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов».

Как сообщает пресс-служба ведомства, днем 28 августа 2017 года в результате хлопка пострадала автомашина «Киа-Рио».

Одному из мужчин, находившихся в автомашине причинены множественные ранения ног, он госпитализирован.

Следствие предполагает, что покушение на убийство потерпевшего совершено из-за личных или бытовых отношений. Окончательный мотив преступления устанавливается.

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