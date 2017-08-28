Следком возбудил дело о покушении на убийство после взрыва машины в Уфе

СКР по РБ по данному факту возбудил сразу два уголовных дела по статьям «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов».
Как сообщает пресс-служба ведомства, днем 28 августа 2017 года в результате хлопка пострадала автомашина «Киа-Рио».
Одному из мужчин, находившихся в автомашине причинены множественные ранения ног, он госпитализирован.
Следствие предполагает, что покушение на убийство потерпевшего совершено из-за личных или бытовых отношений. Окончательный мотив преступления устанавливается.