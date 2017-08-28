Пенсионер умер в Гомеле после употребления жареных грибов

Летальный случай был зафиксирован в конце августа текущего года. По информации врача, 78-летнего мужчину доставили в медучреждение с подозрением на отравление.

По словам Бордадын, было установлено, что он был на своей даче в Речицком районе, где съел жареных грибов.

Медики боролись за жизнь пострадавшего две недели, но спасти его не удалось. В настоящее время патологоанатомы выясняют точную причину смерти пожилого человека.