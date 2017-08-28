Пенсионер умер в Гомеле после употребления жареных грибов
МИНСК, 28 авг — Sputnik. Пожилой мужчина скончался в Гомеле, предположительно, от отравления жареными грибами, сообщила газета «Гомельская правда» со ссылкой на
МИНСК, 28 авг — Sputnik. Пожилой мужчина скончался в Гомеле, предположительно, от отравления жареными грибами, сообщила газета «Гомельская правда» со ссылкой на
Летальный случай был зафиксирован в конце августа текущего года. По информации врача, 78-летнего мужчину доставили в медучреждение с подозрением на отравление.
По словам Бордадын, было установлено, что он был на своей даче в Речицком районе, где съел жареных грибов.
Медики боролись за жизнь пострадавшего две недели, но спасти его не удалось. В настоящее время патологоанатомы выясняют точную причину смерти пожилого человека.
Специалисты советую любителям грибов быть предельно внимательными, собирая их в лесах и собирать только те из них, в безопасности которых есть полная уверенность.