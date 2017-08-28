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14:00 (мск), источник: Sputnik.by

Пенсионер умер в Гомеле после употребления жареных грибов

МИНСК, 28 авг — Sputnik. Пожилой мужчина скончался в Гомеле, предположительно, от отравления жареными грибами, сообщила газета «Гомельская правда» со ссылкой на врача-гигиениста Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Инну Бордадын.

Летальный случай был зафиксирован в конце августа текущего года. По информации врача, 78-летнего мужчину доставили в медучреждение с подозрением на отравление.

По словам Бордадын, было установлено, что он был на своей даче в Речицком районе, где съел жареных грибов.

Медики боролись за жизнь пострадавшего две недели, но спасти его не удалось. В настоящее время патологоанатомы выясняют точную причину смерти пожилого человека.

Специалисты советую любителям грибов быть предельно внимательными, собирая их в лесах и собирать только те из них, в безопасности которых есть полная уверенность.

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